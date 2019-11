Nach der Absage eines Konzerts in der St. Jakobshalle: Kanton bangt um weitere Konzerte

Am Samstagabend musste der Kanton wegen Mängeln beim Brandschutz kurzfristig ein Konzert in der St. Jakobshalle absagen. Weil nach wie vor keine Bewilligung vorliegt, bangt der Kanton nun um weitere Konzerte. Am Donnerstag sollte in der St. Jakobshalle eine Hommage an den Filmkomponisten Hans Zimmer stattfinden. Simon Thiriet, Sprecher des Erziehungsdepartements, spricht von einer «Katastrophe», sollte erneut ein Konzert ins Wasser fallen.