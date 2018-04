Vor genau einem Jahr berichtete die «NZZ am Sonntag», in den ehemaligen Druckhallen der «Basler Zeitung» an der Hochbergerstrasse werde wieder eine Maschine aufgebaut. Als unmittelbar darauf bekannt wurde, die «BaZ» habe vorsorglich den Druckvertrag mit der Zürcher Tamedia per Ende April 2018 aufgelöst, schien sich das eine zum anderen zu fügen: Die «BaZ» sollte wieder in der Stadt gedruckt werden und Christoph Blocher sei der Strippenzieher.

Als bei der französischen Zeitung «Le Monde» eine noch mindestens zehn Jahre betriebsfähige Zeitungsdruckerei ausrangiert wurde, fanden sich Investoren, die dafür eine Verwendung im Schweizer Markt sahen. In einem ersten Schritt wurde die spezialisierte Berner Firma Gamag beauftragt, in der Deutschschweiz einen Standort zu finden. Die Wahl fiel auf Basel.

Blocher, der über die Robestate AG die ehemalige Basler-Zeitung-Zentrale an der Hochbergerstrasse übernommen hatte, erkannte die doppelte Opportunität. Zum einen konnte er der Mediencentrum AG einen schwer vermittelbaren Ort langfristig vermieten, zum anderen ergab sich daraus eine echte Alternative, um mit der Tamedia über günstige Drucktarife zu verhandeln. Entsprechend kündete die «BaZ» den Druckauftrag vorsorglich. In den vergangenen Monaten vollzog die Gamag den zweiten Schritt und baute die Grossanlage wieder auf.

Pünktlich auf Anfang Mai hätte die Zeitungsproduktion mit der «Basler Zeitung» starten können.

Doch der Verkauf der «BaZ» machte dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Und brach dem Unternehmen ganz das Genick. Es zieht die Notbremse und meldete Konkurs an. (cm)