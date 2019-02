Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Paar

plötzlich bemerkte, dass sich ein fremder Mann Zutritt zu ihrer nicht verschlossenen Wohnung

verschafft hatte. Als sie diesen zur Rede stellten, flüchtete er – verfolgt vom Wohnungsinhaber.

Nach einem Gerangel im Treppenhaus rannte der Unbekannte in Richtung Stänzlergasse davon.

Drei weitere Männer, die sich dort aufhielten, versuchten den Wohnungsinhaber an der

Verfolgung zu hindern, was ihnen aber nicht gelang. Die Polizei nahm wenig später einen

Tatverdächtigen beim Klosterberg fest. Zudem entdeckte eine Patrouille einen weiteren Mann, der sich beim Theater in einer Nische versteckt hatte.

In der Folge rannte er davon, sprang über eine Brüstung und verletzte sich dabei am Bein. Trotz weiterem Fluchtversuch, wurde er festgenommen. Die Polizei wies ihn anschliessend in die Notfallstation ein. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 19 und 21 Jahren.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11,

oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.