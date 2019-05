Der Unfall ereignete sich am 29. April, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag Angaben von OnlineReports bestätigte. Der Polizei wurde er um 16.45 Uhr gemeldet. Eine Medienmitteilung sei in der Folge aus Kapazitätsgründen ausgeblieben.

Der Bagger liess eine Mulde in die Baugrube herunter, als sein Arm das Träger-Querseil der Tram-Oberleitung streifte, das am Eckgebäude Rittergasse/St. Alban-Graben befestigt ist. Dadurch wurde der Mauerbolzen des Seils samt einem Steinstück von rund 30 x 30 Zentimetern Grösse heruntergerissen.

Der Passant, ein 54-Jähriger in der Region wohnhafter Italiener, wurde vom Stein getroffen, als er zufällig genau dann neben der Baustelle vorbei lief. Er wurde mit einem Arm- und einem Beinbruch hospitalisiert.

Das am Stein hängende Kabel beschädigte überdies ein Auto. Dabei handelte es sich um einen Lackschaden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.