Die Webergasse gehört in Basel nicht gerade zu den gehoberen Adressen. Doch an der Ecke zur Unteren Rebgasse, genau dort, wo der «Toleranzzone» genannte Abschnitt des Kleinbasler Strassenstrichs endet, protestieren Mieter gegen eine weitere Massenkündigung – seit Neustem auch mit Transparenten an der Fassade.

Es geht um derzeit günstigen Wohnraum an der Webergasse 35. Die Liegenschaft muss laut der Eigentümerin, der Sammelstiftung Profond aus Zürich, umfassend saniert werden. Die Infrastruktur sei veraltet, sagt deren Sprecherin Marianne Fassbind auf Anfrage, es habe sich über die Jahre ein gefährlicher Unterhaltsstau ergeben. So wiesen etwa die Balkone gefährliche Baumängel auf, die Haustechnik sei veraltet, die Sanierung sei daher unumgänglich.