Der Stifterin lagen die Kunstwerke am Herzen. Alma Probst-Lauber habe die Bilder stundenlang betrachtet, jeden Tag. Am intensivsten schaute sie Pablo Picassos «Femme dans un fauteuil» an. Das Bild – Bleistift auf Papier – ist das wertvollste der kleinen, aber feinen Privatsammlung. Es würde auf dem Kunstmarkt einen zweistelligen Millionenbetrag einbringen.

Da ist ein unbenanntes Gemälde von Paul Klee, Öl auf Leinwand, 67,5 mal 92 Zentimeter gross. Ein Bild aus dessen produktivster Schaffensphase, 1933, wie Josef Helfenstein erzählt. Er muss es wissen: Vor seiner Zeit als Direktor des Basler Kunstmuseums erforschte er Klee und arbeitete an dessen Werkkatalog mit. «Klee schuf in besagtem Jahr fast 500 Werke», weiss Helfenstein, «darunter aber nur wenige Gemälde.»

Frank Probst soll zwar ein wenig gezögert haben angesichts der Summen, welche die Werke dieser namhaften Maler schon damals kosteten. Doch seine kunstinteressierte Gattin leistete erfolgreich Überzeugungsarbeit. Die Kunstwerke blieben immer in ihrem Privatbesitz. Nur wenige Menschen wussten, was bei ihnen an den Wänden hing.

Das Ehepaar Probst wohnte in Arlesheim, erarbeitete sein Geld aber in der Stadt. Frank Probst war Verwaltungsrat der Sandoz AG (heute: Novartis). In den 1960er-Jahren erwarb das Paar bei Galerist Ernst Beyeler Bilder von Picasso, Dubuffet oder Léger.

Man darf dies aus gegebenem Anlass durchaus wieder einmal betonen: Bezogen auf die Grösse Basels und die Qualität der Schenkungen sind die privaten Beiträge an die öffentliche Kunst und Kultur einzigartig. Und während sich die Basler Politik mit dem Präsidialdepartement an der Spitze über Museumsstrategien und Finanzierungsfragen streitet, füllen sich dank eines gemeinschaftlichen Verständnisses von Citoyens wie dem Ehepaar Probst die Ausstellungssäle (und auch die Depots) mit Meisterwerken.

Uns im alten Westeuropa bleibt angesichts des weltpolitischen Bedeutungsverlusts oft nicht viel mehr, als unsere gesellschaftlichen und kulturellen Errungenschaften hervorzuheben. Dazu gehört das Engagement des Bürgers, der sich als Citoyen versteht und im Bezug auf die Zivilgesellschaft denkt und handelt. Das verstorbene Ehepaar Frank und Alma Probst-Lauber aus Arlesheim muss sich selbst in dieser Tradition gesehen haben: Sein namhaftes Vermögen und seine Kunst vermachte es der Christoph Merian Stiftung. Diese schenkt nun sieben Meisterwerke dem Basler Kunstmuseum – und damit der Öffentlichkeit. Verbunden ist ein solches Geschenk immer mit einer Absicht und einem impliziten Auftrag an den Empfänger: Die Kunstwerke sollen im sicheren Hafen des Museums vor Handel, Kommerz und Klamauk geschützt sein. Im Zentrum steht das bildungsbürgerliche Ideal der niederschwelligen Vermittlung von Inhalten. Das mag in Basel mit seiner mäzenatischen Tradition selbstverständlich klingen, ist es aber im Kontext des globalen Kunstmarkts überhaupt nicht. Welch glückliche Stadt!

Kunst für Basel, nicht Katar

So sehr ihr die Kunst am Herzen lag, so überraschend die Information, dass sie beim Nachlass keine Auflagen machte. «Das weitere Schicksal dieser Bilder hat sie ausdrücklich der CMS überlassen», sagt Stiftungspräsident Lukas Faesch. «Mache Sy s’Beschte druss!», habe die Besitzerin vor ihrem Tod noch gesagt.

Die CMS nahm sich die Devise der Spender zu Herzen: «Aus Basel, für Basel.» So entschied man sich dagegen, die Kunstschätze zu veräussern. Auch, weil man vermeiden wollte, dass diese am Ende in einem privaten Gemach in Katar landen könnten, wie hinter vorgehaltener Hand zu erfahren ist.

Die Schenkung als Bekenntnis

Die Anspielung bezieht sich auf die jüngere Geschichte einer anderen Basler Kunstsammlung: jener des Staechelin Family Trust. Dieser hat 2015 Paul Gauguins Bild «Nafea faa ipoipo» für geschätzte 20 Millionen Franken an den Emir von Katar verkauft.

Zuvor hatte sich das Kunstmuseum Basel lange Zeit um diese Leihgabe gekümmert, sie gehegt, gepflegt, gezeigt, versichert und zu ihrer Wertsteigerung beigetragen. Das Museum musste jedoch mit ansehen, wie es hohe Kosten und Risiken trug, aber keinen bleibenden Gewinn davon tragen konnte.

Im Fall der Bilder aus der Sammlung Probst droht das Kunstmuseum nicht brüskiert zu werden. Es ist ausgeschlossen, dass die wertvollen Gemälde wieder abtransportiert werden, denn die sieben Werke sind ein Geschenk, keine Leihgaben. Damit will die CMS ganz bewusst ein Zeichen setzen. «Basels Bevölkerung soll die Möglichkeit erhalten, diese bislang unbekannten Werke zu entdecken», begründet Lukas Faesch den Entscheid, den die Kommission am 1. Februar gefällt hat.

Für Museumsdirektor Josef Helfenstein ist das Geschenk an die öffentliche Kunstsammlung daher nicht nur ein Glücksfall, sondern auch ein Trost. Und eine riesige Freude. Denn die Werke befinden sich in einem ausgezeichneten Zustand, sie seien nahezu unberührt und ergänzen die Sammlung ideal: Sowohl Alberto Giacomettis «Portrait de Caroline» (1962), Jean Dubuffets «Déterminations incertaines» (1965) oder Fernand Légers «Composition» (1937) reihen sich bestens in die bisherigen Bestände ein. Ganz zu schweigen von den drei Picassos, womit sich die «Liebesgeschichte von Picasso und Basel fortsetzt», wie Direktor Helfenstein schwärmt.

Die Öffentlichkeit selber bekommt die Werke in einem Jahr zu sehen. Bis dahin widmet sich das Museum unter anderem der Provenienzforschung.