«In den ersten Tagen waren wir sehr gefordert», sagt Laurin Buser. Das ging soweit, dass Michelle Steinbeck und er sich an das Schweizer Konsulat in Rio de Janeiro wandten, um sich dort über die Situation im Vidigal zu erkundigen. Selbst Bewohnerinnen und Bewohner Rios machen sich über die Sicherheit schlau, ehe sie zur «Flup» oder in eine andere Favela gehen. «Wenn man bedenkt, dass wir in dieser Zeit hierherkommen, in der der Drogenkrieg wieder ausbricht, schienen wir doch einer gewissen Gefahr ausgesetzt zu sein.»

Dass das Gespräch mit Michelle Steinbeck und Laurin Buser zunächst zehn Minuten von den äusseren Bedingungen handelt, bevor es um die Literatur geht, zeigt, dass die «Flup» mehr ist als ein Literaturfestival in einer Favela. Sie ist ein politisches Statement.

Die Notwendigkeit des Schreibens

Co-Gründer Ecio Salles nennt es «política amorosa», liebevolle Politik, dass man das Festival in diesem Moment an diesem Ort stattfinden lasse. Denn die Situation der Favelas in Rio ist wieder unsicher, nachdem das Projekt der Befriedungspolizei in Rio gescheitert ist, und die Drogenbanden zurückgekehrt sind – mit voller Macht. Ein solches Festival kann man da sowohl als notwendig als auch als waghalsig betrachten. Auf die Frage, was er, der am «Rio Poetry Slam» teilgenommen hat, von der «Flup» und aus Rio mitnimmt, sagt Laurin Buser: «Die Notwendigkeit des Schreibens.» Der US-Amerikaner Saul Williams, einer der besten und beeindruckendsten Spoken-Word-Poeten, habe gesagt, man müsse schreiben, als ob man eine Pistole im Mund hätte. «Es ist makaber, aber hier entspricht das der Wahrheit. Was ist die eigene Dringlichkeit? Das herauszufinden ist meine Aufgabe.» Was ihm zudem auffiel: «Dass hier fast permanent Musik zu hören ist.»

Michelle Steinbeck hat bei der «Flup» eine Gesprächsrunde über Frauen- und Geschlechterfragen mit dem französischen Queeraktivisten Sam Bourcier und der brasilianischen Feministin Charô Nunes moderiert.

Inspirierende Eindrücke

Zwei Tage vor Beginn des Literaturfestivals stimmte das Abgeordnetenhaus einem Vorschlag zu, der Abtreibungen selbst im Falle einer Vergewaltigung verbieten soll. Tausende Frauen demonstrierten dagegen im Zentrum Rios.

Bei all den Eindrücken hat Steinbeck viel gesammelt und geschrieben. Sie ist derzeit Stipendiatin am «Istituto Svizzero» in Rom, arbeitet an einem Theaterstück. «Und an einem neuen Roman, der jetzt wahrscheinlich ganz viel Rio drin haben wird», sagt Steinbeck.