Während vor mir eine blonde Kleinfamilie frenetisch klatscht (Mutter), filmt (Vater) und auf Instagram rumhängt (Sohn), versuche ich, nachzudenken. Ich gehöre zu der Sorte Mensch, die sich einbildet, Musik müsse gehaltvoll sein. Damit meine ich Texte wie «I was carried to Ohio in a swarm of bees / I’ll never marry but Ohio don’t remember me.» Was das bedeutet? Keine Ahnung. Aber ich hab viel darüber nachgedacht.

Es muss nicht immer Hirntraining sein, manchmal tuns auch ein paar wummernde Bässe in einem Keller. Die sind inhaltlich mindestens so anspruchslos wie die Schlagerparty hier, werden von mir aber trotzdem als wertvoller eingestuft. Wieso eigentlich? Und ist der Unterschied denn wirklich so gross? Die Menschen hier sehen gar nicht so anders aus als jene um 3 Uhr morgens an der Technoparty. Glückselig, zusammen.

Hut ab vor der Superlative

Helene Fischer hat sich mittlerweile umgezogen, sie trägt jetzt Glitzerbody und Krone. Wenn Schlager einen Messias bräuchte, sie wäre ihn. Die Beyoncé aus Rheinland-Pfalz. Sie ruft: «Ich hoffe von Herzen, dass ihr diesen Abend spürt, dass ihr ihn riecht und vor allem fühlt - in eurem Herzen!» Die Frau vor uns greift sich ans Herz. Wirklich: ans Herz.

Und da geschieht es. Wer nicht dabei war, wird es nicht verstehen, so leer klingen diese Sätze ohne das Spektakel drum herum. Aber in diesem Moment ist alles aufrichtig, diese glitzernde Sängerin, diese pastellfarbene Menge. Und wir, die Snobs, sind bekehrt. Nicht voyeuristisch bekehrt, wie man das vielleicht bei jungen Nacktmullen ist, wenn man merkt, dass die ja in Wahrheit ganz herzig anzuschauen sind, nein: wahrhaftig bekehrt.

«Ich kann diese Frau nicht hassen», sagt meine Begleitung und meint damit nicht nur Helene Fischer, sondern auch alles, was sie definiert. Dieser Abend ist darauf ausgerichtet, uns zu berühren, es ist unmöglich, sich ihm zu entziehen. Darin liegt sein Wert: Das hier ist eine eindrückliche, aufwendige Show mit einer Frau, die sich richtig ins Zeug legt und Fans, die sie dafür lieben. So eine Superlativenjagd ist nicht jedermanns Sache, aber wer Musik macht und damit Stadien füllt, hat einen näheren Blick verdient - auch von Menschen, die sich nicht mit dieser Musik identifizieren.

Als sich Helene Fischer nach zweieinhalb Stunden sichtlich erschöpft verabschiedet («Unsere Herzen sind verbunden!»), schieben wir uns in Richtung Ausgang. Draussen steht an einem der Bratwurststände eine Frau, deren T-Shirt es auf den Punkt bringt. Da steht mit silbernen Strasssteinen auf weissem Stoff: «This is real».