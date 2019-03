Am 20. April 1962 zierte Karl Barths Konterfei das Cover des weltweit renommierten «Time Magazine». Anlässlich seines ersten US-Besuchs wurde er in einer fünfseitigen Titelstory porträtiert. Unter den US-amerikanischen Protestanten, so das Magazin, habe seine Ankunft für ein solches Aufsehen gesorgt, als wäre der Papst bei einer Versammlung der Jesuiten aufgetaucht.

Das Coverfoto zeigt Barth mit strengem, ja mürrischem Blick – eine Erscheinung, die dem Hollywood-Klischee eines deutschen Professors entspreche, wie das «Time Magazine» meinte («Barth looks like a Hollywood type-cast of a German professor»).

Andere internationale Zeitungen bildeten den Theologen aus Basel mit einem gelösten Lächeln an der Seite seines legendären Kollegen und Bürgerrechtlers Martin Luther King ab. Es war eine Beziehung, die, trotz unterschiedlicher Auffassungen in der Theorie, von gegenseitigem Wohlwollen geprägt war.

Damals, in den 1950er- und 1960er-Jahren, erlebte der in Basel lehrende und oft im Gefängnis predigende Barth den Höhepunkt seiner Popularität. Auch der «Spiegel» widmete ihm im Dezember 1959 als «Gottes fröhlicher Partisan» eine Titelstory, und Radio SRF bezeichnete ihn in einem Beitrag zum 50. Todesjahr im Dezember 2018 als «Popstar der Theologie».

Heute ist der Name Karl Barth ausserhalb von Fachkreisen nicht mehr so geläufig wie damals. Würde man auf dem gleichnamigen Platz im Basler Gellert-Quartier, wo Barth zur Welt kam und lange Jahre lebte, nach dem Namensgeber fragen, stiesse man wohl auf viele Fragezeichen.

Mozart und die grosse Liebe

Ganz anders an der Bruderholzallee 26, wo Karl Barth von 1955 bis zu seinem Tod 1968 in einem typischen Einfamilien-Reihenhaus wohnte. Dort ist seit 1971 das Karl Barth-Archiv untergebracht, das im Jahr 2015 mit der Gründung des Karl Barth-Zentrums für reformierte Theologie offizieller Bestandteil der Theologischen Fakultät der Universität Basel wurde. Der Bau hat noch immer den Charakter eines Wohnhauses. Ist es ja auch noch, denn der Theologe und Historiker Peter Zocher, Archivleiter und Herausgeber der Karl Barth-Gesamtausgabe, lebt im Haus, in dem nicht nur Forscher, sondern jährlich auch bis zu 250 Besucher aus aller Welt verkehren.

Die von Porträts bekannter Theologen gesäumte Treppe führt zu Barths ehemaligen Arbeitszimmern. Zocher weist als erstes auf ein Mozart-Porträt hin, das über dem Durchgang vom einen ins andere Zimmer hängt. «Von Mozart gibt es hier mehr Porträts als von jedem Theologen», sagt er. Tatsächlich verstand Barth seine über alles geliebte Musik Mozarts als «Gleichnis des Himmels». 1955 schrieb er in einem Aufsatz in der NZZ, «dass ich, wenn ich je in den Himmel kommen sollte, mich dort zunächst nach Mozart und dann erst nach Augustin und Thomas (von Aquin), nach Luther, Calvin und Schleiermacher erkundigen würde».

In den die Wände säumenden Bücherregalen finden sich wohl hundert Werke über den Komponisten. Und natürlich auch die eigenen Werke, die eine Bibliothek füllen könnten: Alleine seine «Kirchliche Dogmatik» enthält über 9000 grosse Seiten. Bei Barths Gesamtausgabe ist Zocher mittlerweile bei Band 54 angelangt – «und es werden sicher noch 20 weitere erscheinen», sagt der Herausgeber.

Dazu kommen 13'000 bis 14'000 Briefe, die der Vielschreiber hinterlassen hat. Neben Korrespondenzen mit Theologen der Zeit finden sich auch berührende Liebesbriefe darunter. Sie richteten sich aber nicht etwa an seine Ehefrau Nelly Barth, mit der er an der Bruderholzallee lebte, sondern an die 13 Jahre jüngere Deutsche Charlotte von Kirschbaum, mit der er ab 1926 nicht nur in einer produktiven Arbeitsgemeinschaft, sondern in grosser Liebe verbunden war. Und die pikanterweise unter dem selben Dach lebte.

Genosse Pfarrer

Das entspricht nicht gerade dem Idealbild eines frommen Theologen. Aber auch sonst wird man Barth mit dem Attribut «fromm» nicht wirklich gerecht. Er war nicht nur ein Ausnahme-Gelehrter – «er nahm zu nahezu allen theologischen Fragen Stellung, stellte sie in zentralen Punkten in Frage und formulierte damit in seinen Schriften die Theologie im 20. Jahrhundert neu», sagt Zocher. Er war auch abseits oder an den Rändern seines theologischen oder seelsorgerischen Wirkens stets eine schillernde Figur.

Das begann bereits 1911, als er nach seinem Studium in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg und einem Job als Hilfspfarrer in Genf, als Pfarrer in die aargauische Industriegemeinde Safenwil kam. Dort traf er auf eine Gemeinde mit Arbeitern, die für wenig Lohn sechs Tage in der Woche in den Fabriken oder in Heimarbeit schuften mussten.