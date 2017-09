2013/14, steckte das Festival in einer Krise, kämpfte mit Geldknappheit. Warum haben Sie sich ausgerechnet finanzschwache Gastländer ausgesucht?

Ich weiss ... Als ich dem Stiftungsrat sagte, dass wir uns 2017 Griechenland widmen werden, hiess es: Jetzt sind wir grad aus der Krise raus und sollen nun den Turnaround mit Griechenland schaffen, ja sind Sie denn verrückt?

Und, sind Sie es? Gefährdet gar?

Nein, ich hab immer daran geglaubt, dass wir dahin gehen müssen, wo es brennt. Wir haben von griechischen Privatstiftungen, etwa Onassis, Unterstützung erhalten, ebenso vom Kulturministerium. Immerhin ein sechsstelliger Betrag kommt also aus Griechenland. Aber indem wir nur alle zwei Jahre ein Festival machen, sind nun Mittel für die Vorbereitung und für die Produktionen freigeworden.

Der Schritt zur Biennale ist keine Sparübung?

Nein, so ist das nicht zu verstehen, denn effektiv haben wir unser Budget verdoppeln können, von 650 000 Franken auf 1,4 Millionen Franken. Wir haben den Turnaround geschafft. Und nun sehr viel mehr Mittel fürs Programm.

Ihre Krise scheint also überwunden. Und jene der Griechen?

Die hören das gar nicht gerne, das Wort Krise. Es ist ein Dauerzustand, mit dem sie sich arrangieren. Die hohe Arbeitslosigkeit, die Entwertung ihrer Arbeit, die geopolitischen Kollateralschäden sind täglich präsent. Trotzdem sind die Griechen lebensfroh. Die Strassen und Plätze sind wie Wohnzimmer, das Leben wird intensiver gelebt, nicht gehortet, habe ich das Gefühl. Und aus kultureller Sicht fällt auf, dass die Krise zu enorm viel Initiativen geführt hat. In Athen etwa gibt es mittlerweile mehr Theater als in London.

Das ist nicht wahr?

Doch, in Athen zählt man 1500 Theater, darunter viele in Garagen und Kellern, die umgenutzt werden. Die Leute müssen ihren Stress loswerden, sie führen eine Auseinandersetzung mit sich selber über die Kunst, die als Spiegel dient. Sie produzieren Kultur aus der Notwendigkeit, ja, aus der Not heraus.

Ohne Subventionen?

Öffentliche Kulturgelder gibt es in Griechenland kaum. 80 Prozent ihres Kulturetats fliessen in Denkmäler und Archäologie, in die Erhaltung alter Steine.

Zu den Geld-Problemen kommt in Griechenland noch die Flüchtlingskrise. Wie äussert sich diese im Programm?

Wir haben Vortragsreihen, in denen die Krise thematisiert wird, Lesungen auch. Zudem haben wir zwei Chöre, den Jugendchor Rosarte aus Athen und die Mädchenkantorei Basel damit beauftragt, Flüchtlingslieder zu recherchieren. Der griechische Jugendchor hat dafür zum Beispiel die Camps in Lesbos besucht und die Leute nach Liedern befragt. Syrische oder irakische Volkslieder, Feldrecherchen, die sie nun auf die Bühne bringen. Wir werden diese Lieder auch in Buchform bündeln und den hiesigen Schulen zur Verfügung stellen. Schliesslich beenden wir das Festival mit einer Benefizveranstaltung: bei einem «gemeinsamen geselligen Trinken», so die wörtliche Übersetzung von Symposion, werden wir reden, essen und zuhören. Der Erlös geht an die Basler Hilfsaktion «Help for Refugees».