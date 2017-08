Im Claragraben in Basel ist eine Jugendliche in der Nacht auf Sonntag Opfer eines Sexualdelikts geworden. Passanten hatten die junge Frau halbnackt vorgefunden und die Polizei alarmiert. Diese sucht zwei Männer, die etwa 20 und 40 Jahre alt sein sollen. Die Jugendliche wurde in eine Notfallstation gebracht.