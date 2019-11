Jö, Äffli: Das sind die Neuen im Zolli – Nachwuchs bei Schimpansen und Okapi

Der Schimpanse Quebo ist am 6. Oktober zur Welt gekommen. Der Junge ist noch vollständig von seiner Mutter, Fifi (26), abhängig.

Beim Zoo Basel lasse man sich bewusst Zeit mit der Eingewöhnung von Schimpansen, schreibt der Zoo Basel in ihrer Mitteilung: «In der Natur sind es die Weibchen, welche in neue Gruppen wechseln und nicht die Männchen. Ausserdem ist die Basler Schimpansen-Gruppe recht gross und für ein neues Männchen kann es am Anfang eine Herausforderung sein, sich durchzusetzen.»

Seltener Nachwuchs

Am 30. Oktober ist das Okapi Quinta zur Welt gekommen. Okapis sind in der Natur und in Zoos sehr selten. «Quinta wog knapp 30 Kilogramm und war keine 20 Minuten nach der Geburt auf den Beinen. Kurz darauf trank das gesunde und kräftige weibliche Kalb bei der Mutter Mchawi (8)» schreibt der Zoo Basel.