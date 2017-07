In keinem anderen Kanton finden mehr Tierversuche an Affen statt als in Basel-Stadt: Im vergangenen Jahr mussten 137 dieser Tiere herhalten. Das sind 70 Prozent aller Versuche an Primaten – schweizweit. Wer das statistische Rad der Zeit zurückdreht, stellt fest: Basel-Stadt hat in den vergangenen zwanzig Jahren stets diese Spitzenposition besetzt.

Geht es nach der Organisation «Sentience Politics» sollen Versuche an Primaten künftig verboten werden. Das ist eine Oberkategorie der Affen. Zu ihnen zählen Lemuren und Makis, aber auch Gorillas, Orang-Utans – und der Mensch. Im vergangenen Sommer hat «Sentience Politics» eine Initiative lanciert, die «Grundrechte für Primaten» fordert. Die Initianten wollen, dass das Recht auf Leben sowie die körperliche und geistige Unversehrtheit von Primaten in der Kantonsverfassung festgeschrieben wird.