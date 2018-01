Leichen werden obduziert

Die Leichen, der vier verunglückten Piloten wurden noch in der Nacht auf Mittwoch geborgen. Wie Tobias Wagner, der zuständige Erste Staatsanwalt in Karlsruhe am Mittwoch erklärte, wurde eine Obduktion beantragt. Eine Überführung in die Heimat verzögert sich. Die beiden Piloten des Rettungshelikopters stammen aus Bayern und waren vom Baden-Airport in Baden Baden aus zu einem Überprüfungsflug gestartet.