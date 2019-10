«Hurra, wir stehen noch!»: Das Schweizerische Architekturmuseum jubiliert – in Basel

Durch den grossen zentralen Raum des Museums zieht sich ein langer Tisch. Auf ihm ist die Geschichte des Schweizerischen Architekturmuseums (S AM) dokumentiert. Fein säuberlich sind die Ausstellungen aufgelistet, mit Titel und den entsprechenden Broschüren, die mit der Zeit zu Katalogen wurden – ganz schön viele waren es in den 35 Jahren.

Die Geschichte des Architekturmuseums, das damals noch nicht ein «Schweizerisches» war, begann 1984 mit einem künstlerischen Paukenschlag beziehungsweise Faltenwurf: Der weltberühmte Verpackungskünstler Christo hatte die Innenräume des damaligen Museumsbaus im Domus Haus verhüllt. Und sie endet – vorläufig – mit einem Sprung ins Wasser und der Ausstellung «Swim City» über das Fluss-Schwimmen in Städten als Massenbewegung.

Versteigerung zu eigenen Gunsten

Als Besucherin und Besucher kann man sich nun also auf eine Tour durch die Ausstellungsgeschichte begeben. Zu Beginn dominierten monografische Ausstellungen: Herzog & de Meuron zum Beispiel waren 1988 an der Reihe, Frank O. Gehry 1989, als er mit dem Vitra-Museum in Weil am Rhein seinen ersten Bau in Europa realisiert hatte; Mario Botta folgte 1995. In letzter Zeit waren es vermehrt thematische Ausstellung, zum Beispiel über die «Vibrierende Architekturszene in Bangladesh» 2018.

Und jetzt ist also eine Ausstellung zum 35. Geburtstag des Museums zu sehen. Eine Ausstellung, die eigentlich gar keine richtige ist, wie Museumsdirektor Andreas Ruby an einer Medienführung sagt. Er versteht sie eher als «verräumlichtes Geburtstagsfest». Das wird im ersten Saal deutlich, an dessen Rändern sich kleine Berge mir rosaroten Räppli türmen – als «vorweggenommene Hinterlassenschaft des Festes».