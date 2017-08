Die Warenhauskette tritt nicht nur an nationalen Events wie dem Locarno Film Festival als Sponsor auf. Auch in der Region Basel freuten sich zahlreiche Anlässe in den vergangenen Jahren über die Unterstützung von Manor. Insbesondere im Kleinbasel, wo sich der Hauptsitz befindet, zeigte sich Manor grosszügig.

Dies war hauptsächlich einer Person zu verdanken: Der ehemalige Generaldirektor Betrand Jungo, eigentlich ein Freiburger, fühlte sich in Basel stets pudelwohl, pflegte viele Freundschaften und ein gutes Netzwerk. Auch im Kulturbereich.

Er liess es sich trotz voller Agenda jeweils nicht nehmen, am VIP-Apéro des Flossfestivals aufzutauchen und Arm in Arm mit Floss-Kapitän Tino Krattiger für die Kameras zu posieren. Das Floss gehöre zu den Highlights in seinem Jahresprogramm, und es sei wichtig, gerade solch lokale Events zu unterstützen, weil sie Leben in die Stadt bringen und Manor letztendlich auch davon profitieren könne, sagte er an einem lauen Sommerabend vor einem Jahr.