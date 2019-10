Nicolas Ryhiner blättert in einem Zettelkasten der Allgemeinen Lesegesellschaft am Münsterplatz. «Dass es so etwas noch gibt», strahlt er. Das Ambiente passt gut zum Roman, den Ryhiner über seinen Vorfahren Johann Rudolf geschrieben hat. Der Basler Kaufmann und Plantagenbesitzer hatte sich 1824 im Schloss Ebenrain bei Sissach das Leben genommen. Er war doppelt verheiratet gewesen – in Basel standesgemäss mit Anna Pauline Streckeisen, in Surinam mit einer Mestizin. Der Suizid sollte ihm den Prozess wegen Bigamie ersparen. Seither soll es im Ebenrain spuken.

Wie ist es, mit einem Familiengespenst aufzuwachsen?

Nicolas Ryhiner: Johann Rudolf Ryhiner war tatsächlich ein Gespenst in dem Sinn, dass man in unserer Familie nicht über ihn geredet hat. Höchstens hinter vorgehaltener Hand wurde erwähnt, dass es in Surinam schwarze Ryhinerli gibt. Als Kind wusste ich nicht, was Surinam war. Mein Vater hat sich sehr für die Familiengeschichte interessiert, mir ging das sonst wo vorbei: In der Zeit, in der ich aufwuchs, war so etwas nicht angesagt. Kein Interesse also, bis ich eines Tages doch einmal nachgeschaut habe, was das eigentlich ist. Und da merkte ich: Das ist eine wunderbare Geschichte! Jede Familie steht ja in einem Zusammenhang mit jener Zeit, bei uns ist er einfach gut dokumentiert.

Obwohl kein einziges Bild von Ihrem Vorfahren existiert.

Ich könnte nicht sagen, ob es ein solches Bildnis überhaupt je gab, oder ob man es absichtlich verschwinden liess. Ich weiss nur, dass der Vorwurf der Bigamie damals eine wirklich schlimme Sache war. Johann Jakob musste Suizid begehen, um seine Seele zu retten.

Das hat ihm der Volksmund übel genommen: Selbstmörder finden keine Ruhe.

Stimmt. Aber das eine ist der Volksglaube, das andere der gesellschaftliche Druck. Damals gab es kein Ausweichen, Normen und Strukturen waren so, wie sie waren. Punkt. Es ging um den Ruf der Familie und auch um die Mannesehre: Im 19. Jahrhundert hat man sich ja auch noch duelliert. Johann Rudolf wäre zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt worden, eine Flucht hätte zu seiner Ächtung geführt. So konnte wenigstens seine Witwe ihr Ansehen bewahren und gemeinnützig wirken. Sie hat auch Geld an die Nachkommen in Surinam überwiesen.

Hat Johann Rudolf Ryhiner Zeugnis abgelegt über seine Motive?

Nein. Alles, was ich fand, habe ich in dem Buch verarbeitet, der Rest ist Fiktion. Es hat mir sehr viel Spass gemacht, in diese Zeit einzutauchen. Ich habe mir überlegt, was ich an seiner Stelle getan hätte. Da war auch eine Tendenz zur Schwermut: Johann Rudolfs Grossvater war aus dem Fenster des Seidenhofs in den Rhein gesprungen und hat sich ebenfalls das Leben genommen. Ich dachte mir, da könnte es eine Verbindung geben, eine psychologische Fährte, die in die Vergangenheit führt.

Sie erzählen Ihr Buch rückwärts.

Das war der Prozess meiner Recherche, so bin ich selber in die Geschichte gekommen, angefangen bei Johann Rudolfs letzter Nacht. Ich wusste nicht, wohin die Reise führen würde, aber ich wollte sie mit meiner Figur gemeinsam machen. Ich habe mir überlegt, was für eine Biografie die Hauptfigur haben müsste, dass sie ein solches Ende nimmt. Und weil ich nichts über seine Person wusste, habe ich eben Eigenes in die Figur übersetzt. Ob Johann Rudolf allerdings wirklich Schulabbrecher war, weiss ich nicht – das war nämlich ich selbst! (lacht) Aber diese Fluchttendenz der Figur kam mir zugute, dieses Abhauen-Wollen aus der Gesellschaft – und zuletzt aus dem eigenen Leben.