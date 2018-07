Die US-Amerikaner von Prophets of Rage sind gerade auf Tour durch Europa. Am 12. Juli spielt die Band am Gurtenfestival in Bern.

Zuvor machten sie aber einen Zwischenstopp in Basel. Dort nahm Bassist Tim Commerford einen Schwumm im Rhein. Der Adrenalin-Junkie stieg aber nicht einfach so in den Fluss, er kletterte auf die Brüstung der Mittleren Brücke und sprang in den Rhein. Gefilmt haben es seine Band-Kollegen. Auf Instagram hat das Video bereits über 40'000 Klicks.