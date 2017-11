Ganz schön kontrastreich?

Ja. Musikalisch ist diese Gratwanderung gelungen. Die souveräne Umsetzung durch Jürg Henneberger und das Ensemble Phoenix Basel überzeugte mich, auch mit der ungewöhnlichen Instrumentalisierung, etwa durch den Einbezug einer Lapsteel-Gitarre. Durch den Chor ergänzt, hat mich das in ruhigeren Teilen an Nummern von Zarah Leander erinnert.

Was hat Ihnen weniger gefallen?

Dramaturgisch wusste ich nicht so recht, wie ich mich fühlen sollte. Die Inszenierung bewegt sich für mich ein wenig unschlüssig zwischen Ode und Satire hin und her. Das Stück hätte durchaus mit einer rührenden Version von «Aloha ’Oe» enden können. Aber es ging in Vaudeville-Manier in eine Art Best-of mit Reprisen der gesungenen Arien über. Die potenzielle emotionale Vehemenz des Textes musste oft der Satire weichen.

Ihr Fazit nach dem Besuch der Operette?

Allgemein bin ich als Crétin des Mediums sehr zufrieden aus dem Theater gegangen. Eine ältere Dame sagte in der Pause: «Also sone Schund hani no nie gseh», bevor sie im Regen verschwand. Da erst ist mir aufgefallen, wie mutig die Produktion eigentlich ist. Dass die Schauspieler zum Teil keine ausgebildeten Sänger sind, war auch für mich anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Nach einer Weile aber schien dies ihre Charaktere um eine weitere Facette zu ergänzen.

Aber?

Paradoxerweise fiel das Lied «Bin nur ein Jonny» weg, das davon handelt, wie es in dieser Zeit war, schwarz zu sein. Auf Youtube findet man politisch inkorrekte Blackfacing-Performances.

Offenbar wurde das Lied in Basel herausgestrichen. Schade, das wäre eine Chance gewesen von der Satire in die Pastiche zu lenken. Vermutlich hätte es die Stimmung des eher heiteren Stücks ruiniert, aber mit dem Mut, den die Produktion bis dahin bot, hätte ich das schon erwartet. Zudem hätte das Theater damit auch durchaus Schlagzeilen machen können. Andererseits verstehe ich die Vorsicht, denn so was könnte falsch aufgefasst werden.