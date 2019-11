Gilles Tschudi ist der neue HD Läppli: «Es ist eine riesige Herausforderung»

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Premiere der Neuauflage von "HD-Soldat Läppli" am Freitag, 8. November. Im engen Aufenthaltsraum hinter der Bühne des Basler Kellertheaters Fauteuil findet eine Proben-Nachbesprechung statt. Mit dabei ist der Hauptdarsteller Gilles Tschudi. Er wirkt ruhig und gelassen, was aber wohl mehr mit Professionalität als mit dem tatsächlichen Gemütszustand zu tun hat.

"Den HD-Soldat Läppli zu spielen ist eine riesige Herausforderung", sagt Tschudi, der als bekannter Schauspieler auf der Bühne und vor allem im Film und am Fernsehen schon so manche Herausforderung gemeistert hat. Nach Alfred Rasser (1907-1977), dem Schöpfer der Figur, und dessen Sohn Roland (*1932), die beide den Läppli viele hundert Male gespielt haben, tritt Tschudi nun als erstes Nicht-Mitglied der Familie Rasser in die berühmten Militärstiefel.

Die grosse Herausforderung ist, dass Alfred Rasser sich die Figur des liebenswert anarchischen Theophil Läppli auf den eigenen Leib geschneidert hat und damit zur Ikone des satirischen Volkstheaters machte. Er könne nicht Alfred Rasser als Original-Läppli kopieren, das käme gar nicht gut, sagt Tschudi. "Ich bin kein Kabarettist und kein Kopist, also musste ich meinen eigenen Bezug zu dieser Figur aufbauen."

Die Figur ganz neu zu erfinden lag wiederum auch nicht drin. In Rassers Vorlage ist jedes Detail der Figur und der Geschichte, ist jede Pointe aufs Feinste vorgezeichnet. Rein äusserlich wird der neue Läppli die Erwartungen auch eines noch so nostalgisch veranlagten Publikums nun sicher erfüllen: mit der Glatze, dem buschigen roten Schnauz und der Militäruniform. "Solche Äusserlichkeiten helfen natürlich bei der Einverleibung der Rolle mit", sagt Tschudi.

Läppli hat seinen Erfinder Alfred Rasser fast das ganze Leben lang begleitet. Seinem Kopf entsprungen sei die Figur, die schon lange in ihm gewohnt habe, 1923, als er 16 Jahre alt war, sagte Rasser einst gegenüber dem Schweizer Fernsehen.