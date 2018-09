Wie kann ein persönlicher Bezug zwischen einer aztekischen Götterfigur und einem Ausstellungsbesucher geschaffen werden? Wieso spricht manche Besucher eine Frauenbluse mit mola-Applikationen an und andere ein 600 Jahre altes Salzgefäss aus Sierra Leon? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das Museum der Kulturen und entschied sich zum 125-Jahre-Jubiläum des Museums eine Ausstellung zu konzipieren, die ganz persönliche Ansichten auf die Exponate thematisiert.

Zu Beginn des Jahres wurden deshalb 30 Gruppen eingeladen, das grosse Depot des Museums der Kulturen zu besuchen und ihre Lieblingsobjekte auszuwählen. Auf der Website der bz wurde anschliessend über die Objekte abgestimmt. Die 125 Gewinnerobjekte können ab heute Freitag in der Ausstellung «Wünsch dir was» betrachtet werden. In aufwendiger konzeptioneller Arbeit hat Kuratorin Karin Kaufmann die Objekte in 19 Kategorien unterteilt.

Kategorien und Einzelgänger

Die Kategorien sind nicht wie sonst üblich an Epochen oder Herkunft orientiert. Vielmehr richten sie sich nach den Auswahlgründen der Besucherinnen und Besucher. So sind Kategorien wie «Geschichtsträchtig», «Wie die Zeit vergeht» und «faszinierend fremd» entstanden. «Die Ausstellung versammelt und präsentiert daher nicht nur Objekte, sondern auch die persönlichen Bezüge zum Objekt», sagt Kuratorin Kaufmann.

Manche Auswahlkriterien liessen sich allerdings keiner Gruppe zuordnen. So entstand die Kategorie «Einzelgänger», die all diejenigen Objekte versammelt, die aus einem ganz besonderen Grund ausgewählt wurden. In dieser Kategorie befindet sich auch ein Spielzeugkamel auf Rädern. Der Grund: «Das arme, hässliche Kamel kommt sonst nie in eine Ausstellung!»

