Dass Roger Federer seine Wurzeln in der Region trotz Wohnsitz in Dubai und dem Jetten um die Welt weiterhin unterhält, ist weithin bekannt. Jetzt stellt er dies erneut unter Beweis: Der Tennis-Weltstar greift seinem ehemaligen Club, dem TC Old Boys, finanziell unter die Arme. Dies berichtet das «Regionaljournal» des SRF unter Berufung auf Federers Freund und einstweiligem Doppelpartner, Marco Chiudinelli.

7-Millionen-Projekt

Die beiden setzen sich für eine neue Tennishalle bei der Schützenmatte ein, welche die Old Boys gerne bauen würden. 1,3 Millionen Franken Eigenmittel braucht der Club, um den nötigen Kredit für die Gesamtsumme von sieben Millionen zu erhalten.

Wie tief Federer in die Tasche greift, ist nicht bekannt. «Er hat seine finanzielle Unterstützung zugesagt», sage Chiudinelli gegenüber dem «Regionaljournal», allerdings mache er seinen Beitrag davon abhängig, dass sich auch andere grössere Investoren am Projekt beteiligen.