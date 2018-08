Bereits am 20. Juni stiess ein Velofahrer an der Wiesendamm-Promenade mit einer Frau zusammen. Da sich die Frau beim Sturz zu Boden erheblich verletzte und nun eine lange Genesungszeit vor sich hat, sucht die Polizei nach dem in den Unfall involvierten Velofahrer. Er oder allfällige Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Die Frau führte gegen 10.20 Uhr mit ihrem Ehemann den Hund aus, als der Unfall geschah. Der Velofahrer fuhr davon.