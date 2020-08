Frau führte vom Aussterben bedrohte Schildkröten in Kartonschachtel mit

Eine aus Marokko einreisende Frau führte am 14. August am Flughafen Basel Mulhouse zwei Schildkröten in einer Kartonschachtel mit sich. Es handelte es sich bei den Tieren um Maurische Landschildkröten, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Freitag mitteilte. Diese Art sei in ihren Ursprungsländern vom Aussterben bedroht. Wer sie in die Schweiz einführen wolle, brauche eine spezielle Bewilligung, so die Zollverwaltung.

Allerdings hatte die Frau nicht die für die Einfuhr nötigen Zertifikate bei sich. Deshalb habe die Zollverwaltung die beiden Tiere im Auftrag des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) beschlagnahmt. Laut Mitteilung musste die Frau eine Busse von 500 Franken bezahlen.