Am frühen Freitagmorgen, gegen 1.40 Uhr, geriet ein 30-jähriger Mann mit seinem Ferrari auf der Höhe von Efringen-Kirchen, zehn Kilometer nördlich von Basel, auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er fuhr auf der deutschen Autobahn A5 von Basel in Richtung Karlsruhe, wie die Freiburger Polizei mitteilte. In der Folge krachte der Ferrari, der einen Neuwert von etwa einer halbe Million Euro hat, in die linke Leitplanke, wurde zurückgeschleudert und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer überstand das Ganze unverletzt, sein 35-jähriger Beifahrer wurde im Gesicht leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Das stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf etwa 200'000 Euro geschätzt. An den drei beschädigen Leitplanken entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zwei schwere Auffahrunfälle

Bereits am Mittwochabend hatte es auf der gleichen Autobahn einen schweren Auffahrunfall gegeben, bei dem ein Autofahrer kurz vor dem Grenzübergang Basel/Weil am Rhein auf einen Sattelzug aufgefahren war. Er wurde dabei schwer verletzt.

Am Montagmorgen war ein Fahrer eines Kleintransporters ebenfalls schwer verletzt worden, als er auf einen Sattelschlepper fuhr, der von der Stand auf die Überholspur wechselte.