Bernhard Burgener, FCB-Präsident und Chef der Highlight-Gruppe, trauert um seinen Freund: «Martin Wagner hinterlässt eine grosse Lücke.» Mehr will Burgener nicht zu seinem verstorbenen Freund sagen, aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen.

Martin Wagner ist am Sonntagmorgen in seinem Haus in Rünenberg von einem Nachbarn (39†) erschossen worden, bevor sich dieser selbst gerichtet hatte. Die Polizei geht von einem Beziehungsdelikt aus.

Das Traurige: Wagner ist nicht der erste Freund von Burgener, der auf tragische Art ums Leben kam. 2011 sass Burgener mit Filmproduzent Bern Eichinger (61†) in einem Restaurant in Los Angeles, als dieser einen tödlichen Herzinfarkt erlitt.