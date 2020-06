Fantasy-Roman: Basel bebt wieder

Was, wenn es nicht nur unsere Welt gibt? Was, wenn das Erdbeben 1356 nicht natürlichen Ursprungs war? Die Basler Autorin Katja Ammon hat mit «Darker Things» bereits ihr zweites Buch beim renommierten Jugendbuchverlag Thienemann-Esslinger veröffentlicht. In ihrem neuen Werk geht es um Parallelwelten, Magie und Liebe. Im Zentrum der Geschichte steht die 17-jährige Lejla, die nach dem Tod ihrer Mutter beim Grossvater lebt und zu Sozialstunden verdonnert wird, da sie eine Wand besprayt hat.