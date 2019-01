Es ist in der Geschichte der Stadt Basel ein historischer Moment: In gut einem Monat findet die Muba nach insgesamt 103 Jahren zum allerletzten Mal statt. Doch ausgerechnet jetzt fehlt den Organisatoren die Zusage von ganz oben. War in den Vorjahren stets ein Bundesrat zu Gast, so bangen die Organisatoren dieses Jahr um die Teilnahme eines Vertreters der Landesregierung.

Wie Messeleiter Daniel Nussbaumer erklärt, seien bisher erst Absagen eingetroffen: «Wir mussten feststellen, dass viele Bundesräte in der betroffenen Woche auf Auslandsreisen sind und deswegen nicht kommen können.» So habe beispielsweise Ignazio Cassis, der die Muba im letzten Jahr besucht hatte und mit den Messeverantwortlichen persönlich in Kontakt stand, bereits abgesagt.