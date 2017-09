Diener ist ein Paradebeispiel für Vielseitigkeit. Neben seinen Rollen als poetische Schildkröte, Kellner, Musiker und Commander Bonsai, dem Captain der Weltraummission, ist er seit 2011 neben Luca Botta und Max Läubi auch einer der drei Direktoren des Broadway Variétés.

Hinter den Kulissen kümmert sich Diener auch um Bühnenbild und Requisiten. Dazu ist er als Buchhalter auch Finanzchef und fährt den Lastwagen, wenn das Variété umzieht.

Zum Dessert verwandelt er sich wieder in Adam. Der Schildkrötenpanzer fungiert nun als Sofasessel, aus dem die Schildkröte die «Schnecken-Fake-News» vorliest: «Bei der Schneck-Wahl ist ein Rechtsrutsch zu verzeichnen, doch wir schneckeln das. Der SMI, also Salat Market Index, hat zehn Prozent verloren. Ein Terrorschneck hat soeben eine Gespensterheuschrecke überfahren…» Plötzlich werden die Nachrichten rüde unterbrochen. Zensur. Schildkröte Adam flüchtet und fliegt wenig später zu «Space Oddity» von David Bowie durch die Decke scheinbar schwerelos ins All.