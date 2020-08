Eine Gruselspinne trifft auf eine Superspreaderin

Umrahmt von Reben, Wald und Wiesen sitzen die schwarz-weiss gekleideten Schauspielerinnen und Schauspieler am langen Tisch beim Weingut Klus 177 in Aesch. Eine perfekte Landidylle. Einzig das zwischen die Nussbäume gespannte Spinnennetz, das so unregelmässig aussieht, als hätte die Spinne Kaffee oder Dorfwein getrunken, deutet darauf hin, dass diese Harmonie nicht ewig anhalten wird. Doch zuerst wird es ganz formell. Das Ensemble eröffnet den Abend mit einem Ritual, das wir seit Mitte März sehr gut kennen: mit einer Pressekonferenz des BAG zur Information über den Stand der Pandemie.

Mi, 19.8., und So, 23.8., Sonnenbad, Binningen. Sa, 29.8. und So, 30.8., Areal Cheesmeyer, Sissach. www.texteundtoene.ch



Bald werden aus den Beamten die Gäste der Taufgemeinschaft aus der Rahmenerzählung zu Gotthelfs «Die schwarze Spinne». Die Lesung beginnt. Dem Publikum soll es nun nicht anders gehen als Generationen von Schülerinnen und Schülern, die «Die schwarze Spinne» im Unterricht zu lesen hatten. Bevor es so richtig spannend wird mit Teufelspakt und Gruselspinnen, tischt Dichterpfarrer Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf noch eine üppige calvinistische Frühstück­szene als Rahmenerzählung auf.

Dank witzigen Akzentuierungen – etwa bei einem Begeisterungschor über den Namen des Täuflings – «ein Hans-Ueli!» – und der starken Präsenz des Ensembles (A. Meier, S. Eglin, P. Zimmermann, G. Neuhaus, A. D. Müller, R. ­Hosennen) kommt allerdings keine Langweile auf. Eine wichtige Rolle fällt dabei der raffinierten musikalischen Untermalung durch die Akkordeonistin (O. Steimel) und der Cellistin (K. Öhman) zu.

Einmal bei der Haupterzählung angekommen, kann man sich ganz auf Gotthelfs Mix aus Psychologie, Horror und Fantasy verlassen. So schwarz-weiss die Kleider des Ensembles, so auch die Weltsicht des Dichterpfarrers. Er weiss, wo Gott hockt. Und wo die Spinne: auf der Wange einer Fremden, einer Frau. Wird seine Frauen- und Fremdenfeindlichkeit überdeutlich, geht die Inszenierung in die Metaebene und spricht die Thematik an. Allgemein setzt Regisseur Kaspar Geiger auf starke Spracharbeit und wenige schauspielerische Akzente.

Teufelspakt und unschuldig schuldige ­Heldin

Die sinnliche Ebene kommt nicht zu kurz. Die Lesung wird durch Gesangseinlagen ergänzt und genau in dem Moment, in dem die Nacht anbricht, bricht im Text die Spinnenplage aus. Die Temperatur wird kälter, die Beleuchtung spielt mit Blautönen, die Grillen zirpen lauter und die Celloklänge vermitteln ein Gefühl von Unbehagen.