«Du musst hinschauen, beobachten und dann malen» sagt der spanische Designer Javier Mariscal und blickt gespielt vorwurfsvoll auf den Zeichenblock des Mannes vor ihm. Der Andere lacht. Sie stehen auf der Terrasse der Stiftung Joan Miró: ein Designer und sein ihn abzeichnender, vermeintlicher Schüler. «Du hast zu viel Fantasie!», sagt Mariscal. «Für dich ist die Wirklichkeit mehr so...» – er macht eine abwiegelnde Geste mit seiner Hand, die ein Zwischendrin suggeriert, ein Weder-Noch, ein Spiel. Der Andere lächelt wieder und stimmt zu.

Nagel auf den Kopf getroffen. Aber eine Kritik ist es nicht. Denn genau diese Auffassung der Wirklichkeit ist es, was ihn, Joann Sfar, zu einem der erfolgreichsten Comiczeichner der Welt macht.

Joann Sfar ist 1971 in Nizza geboren. Mit dreieinhalb wird er Halbwaise, für seine Erziehung sorgen fortan der Vater, ein sephardischer Jude mit nordafrikanischen Wurzeln, und sein polnischer Grossvater mütterlicherseits. Die beiden Männer verheimlichen dem kleinen Joann mehrere Jahre lang den Tod seiner Mutter und lassen ihn im Glauben, sie sei verreist. Eine nie ganz überwundene Familienlüge, die Sfar noch lange prägen wird. Und für die er nach seinem Philosophiestudium schliesslich ein Ventil findet: Das Zeichnen.

Nach Abschluss schreibt er sich in die Pariser Kunsthochschule ein und beginnt, sich mit seinem jüdischen Erbe auseinanderzusetzen. Sfar bedient sich Fabelwesen der Ashkenasi, osteuropäische Juden wie sein Grossvater einer war, um Geschichten über das Judentum zu erzählen, die über die übliche Romantisierung hinausgehen.

Sfar will das Jüdische wegholen von Stilisierungen, die im Comic stets in verführerischer Nähe lauern. 2002 gelingt ihm das mit für einen Comiczeichner unglaublichem internationalen Erfolg: Der erste Band von «Die Katze des Rabbiners» macht den Franzosen zum Star. Seither verkauft sich jeder Band der Comicserie um die wortgewandte Katze eines Rabbiners im Algier der Zwanzigerjahre in Frankreich um die 100'000 Mal.

Gezeigt und verkörpert

Grund genug, die Lorbeeren zu geniessen, würde man meinen. Doch Sfar ist keiner, der sich ausruht. In jeder freien Minute zeichnet er, entwirft und ergänzt ununterbrochen. Seine Geschichten sollen sich entwickeln dürfen, immer wieder und in alle Richtungen. Sfar verarbeitet darin die Welt, die ihn umgibt, seine Geschichten speisen sich aus Erlebtem und Erfundenem, aus Wirklichkeit und Fiktion. Alles fliesst ineinander über. Über 200 Bücher soll er veröffentlicht haben, dazu kommen Romane und Filme, wie etwa das Biopic «Gainsbourg» (2010), für den er den César-Filmpreis bekam.