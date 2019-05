Erst waren es Opern und Ballett, dann der amerikanische Super-Bowl-Final, jetzt ist es das Finale der Champions League, das am Samstag, 1. Juni, in die Kinos kommt. Die Schweizer Kinokette Kitag AG zeigt das Spiel Tottenham Hotspurs gegen den FC Liverpool an mehreren Standorten in der Schweiz in Kinos – unter anderem im Basler Kino Rex.

Bislang hatten sich Kinos auf Filme spezialisiert, doch die Kinokette Pathé und auch die Kitag erweiterten vor einigen Jahren das Sortiment um Events. Im Fall der Pathé-Kinos waren das bislang Hochkultur-Events wie die Live-Übertragungen von Opern aus der Metropolitan Opera in New York, die man sich gemütlich vom lokalen Kinosessel aus auf Grossleinwand gönnen konnte. Im Fall der Kitag waren das Inszenierungen der Londoner Royal Opera und das Ballet Opéra National de Paris.

Das Finale als Premiere

Mit der Übertragung eines der grössten Fussball-Spektakel des Jahres erweitert die Kitag über die reine Public-Viewing-Gelegenheit hinaus auch die eigene Zielgruppe um Fussball-Liebhaber. Übertragen wird das Fussballspiel Spurs gegen Reds in Zusammenarbeit mit Teleclub ab 20 Uhr im Kino in der Steinenvorstadt. Und das gegenüber den üblichen Hollywood-Blockbustern zu einem wesentlich günstigeren Preis: Für neun Franken Eintritt pro Person gibt es dazu noch eine Tüte «Popcorn Medium» sowie ein Getränk nach Wahl, entweder ein Softgetränk oder ein Flaschenbier von Heineken.