«Ein gutes Gedicht geht unter die Haut»: Diese junge Frau gestaltet das Lyrikfestival Basel mit

In Grüppchen sitzen und liegen die 15 Jugendlichen unter dem gedimmten Oberlicht der Kunsthalle. Nicht umsonst fläzen sie in der poetischen Ausstellung des Parisers Camille Blatrix: Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Theobald Baerwart federn sich hier für ihren Auftritt am 17. Lyrikfestival Basel ein. Die Jugendlichen wollen herausfinden, was sich mit Sprache ausdrücken lässt – «für einmal ohne Notendruck».

Angeleitet werden sie von der 30-jährigen Alisha Stöcklin. Die ausgebildete Lehrerin dissertiert über Gegenwartslyrik, betreut Literatur bei der GGG-Förderstelle für junge Kulturprojekte und gestaltet als jüngstes Mitglied der Lyrikgruppe das Festival-Programm mit.

Wie führen Sie Jugendliche an Lyrik heran?

Alisha Stöcklin: Gedichte sind schwer lesbar, sperrig und undurchsichtig – dieses Vorurteil hält sich und wird nicht selten durch schulische Erfahrungen bestätigt. Natürlich verlangen Gedichte, dass man ihnen Zeit widmet und Arbeit investiert. Aber ich sage dann, dass es beim Interpretieren und Schreiben von poetischen Texten erst einmal kein Richtig und Falsch gibt. Wir sind heute zu Beginn der Schreibwerkstatt mit den Jugendlichen durch die Ausstellung in der Kunsthalle gegangen und haben sie anschliessend gefragt, was Kunst für sie bedeutet. Eine Schülerin sagte etwa: «Kunst ist so vielfältig wie wir.» Wenn die Jugendlichen etwas von sich selbst in den Werken wiedererkennen und durch sie neue Perspektiven gewinnen, dann haben sie verstanden, dass Kunst etwas tief Individuelles so ausdrückt, dass alle auf unterschiedliche Art und Weise andocken können.

Mit was für Erwartungen kommen die Jugendlichen denn in den Kurs?

Ein Schüler hat gesagt, er möchte lernen, anders zu denken, mit diesen Texten und durch sie. Es geht also darum, den Schülerinnen und Schülern Werkzeuge in die Hand zu geben, die es ihnen erlauben, die Pluralität von Sinn zu erfassen und damit einen produktiven Umgang zu finden.