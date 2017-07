Eine aufmerksame Person fand die drei Tiere am Dienstagmorgen in Basel. Sie befanden sich im Karton eines Brotbackautomaten, welche der unbekannte Halter am Peter Merian-Weg ausgesetzt hatte. Der Finder brachte die Schachtel samt Tiere ins Tierheim.

Dort wurden die Chinchillas untersucht und festgestellt, dass alle drei Nager männlich sind. Zudem seien sie es gewohnt, angefasst zu werden, schreib der Tierschutz in einer Medienmitteilung. Chinchillas sind mittelgrosse Nagetiere und stammen ursprünglich aus Südamerika.

Das Aussetzen von Tieren stellt einen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz dar. Das Tierheim des Tierschutz beider Basel stellt daher eine Strafanzeige gegen Unbekannt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.