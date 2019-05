Knapp 250'000 Kunstbegeisterte hat die Fondation Beyeler in Riehen zur Ausstellung «Der junge Picasso – Blaue und Rosa Periode» bereits begrüssen können. Jetzt kündigt sie eine Verlängerung an. In leicht abgeänderter Form werden Picassos frühe Meisterwerke noch bis einschliesslich 16. Juni zu sehen sein.

Hauptgründe für die Verlängerung seien sowohl das grosse regionale Interesse als auch viele Anfragen von Kunstinteressierten aus Übersee, die im Juni nach Europa zur Art Basel und der Kunst Biennale in Venedig reisen, teilt die Fondation Beyeler mit. Rund die Hälfte der bisher verkauften Tickets wurden übrigens online erworben.