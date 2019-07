Es sei eine Freude, ihr bei der Arbeit zuzuschauen, erzählt ein Stammgast des Theater Basel auf Anfrage. Mit welcher Leidenschaft Frau Mathis Souffleuse sei! Er kann das beurteilen, denn Mathis sitzt während der Stücke meistens in der ersten Reihe, mitten im Publikum. Dickes Textbuch vor sich auf dem Schoss oder Ständer, silbernes Köfferchen unter dem Sessel. Ihr Souffleusen-Koffer. «Darin ist alles, was ich brauche.» Sie klappt die glänzenden Verschlüsse hoch und zählt auf: Ricola-Bonbons für den Hals, Notizbuch, Stifte in verschiedenen Farben, Radiergummi, Bleistift, Notfalltropfen, Pflaster, Wasserflasche, Post-its, Handcreme, Kopfwehtabletten. Diese Frau ist auf alles vorbereitet.

«Agnès, ich brauch’ Wasser!»

Das muss sie auch, denn im Theater kann alles passieren. «Das ist das, was ich an diesem Beruf so liebe: immerzu im Augenblick zu sein und reagieren zu müssen.» Wie damals bei «Der Menschen Feind» im Schauspielhaus.

Der Menschenfeind stand auf der Bühne und schrie plötzlich: «Agnès, ich brauch’ Wasser, du hörst ja auch, ich bin heiser!». Die Besucher schauten sie entsetzt an. Agnes griff ruhig zur Wasserflasche, reichte sie ihm, er trank genüsslich. Dann schrie er: «Und jetzt Text!» Sie suchte die Passage heraus und merkte noch im Ansagen, dass er die bereits gesprochen hatte. Er schrie: «Ne, das hab ich schon gesagt!». Sie reagierte sofort. «Das ist mir egal. Du machst jetzt dort weiter, wo ich eingegeben habe!» Mathis lacht wieder. Spiel im Spiel, das liebe sie. Nach der Vorstellung sagte ihr der Schauspieler: Genial, mit dir kann man spielen.

Zum Theater kam Mathis spät. Souffleuse ist ihr fünfter Beruf, davor war sie Kindergärtnerin, dann Sozialpädagogin, hatte eine Grossfamilie, studierte Logopädie und anschliessend Dyskalkulie-Therapie und führte schliesslich eine eigene Praxis in Frick. Bis sie einmal im Zug sass und einen Artikel über die altgediente Souffleuse des Theater Basel las, die seit 27 Jahren am Haus ist. Darin betonte diese, wie schwierig es sei, Nachfolger zu finden. Souffleuse sei ein Beruf, den man nicht erlernen könne. Vielleicht wäre das ja was für mich, dachte sich Mathis. Sie hatte Lust auf etwas Neues und als ausgebildete Logopädin viel Erfahrung mit Sprache. Ausserdem ging sie schon immer gern ins Theater, von klein auf. Bereits bei der Eröffnung 1975 sass sie im Publikum von «Die letzten Tage der Menschheit» und wusste: In diesem Betrieb will ich einmal arbeiten.

Also bewarb sich Mathis auf die neue Intendanz unter Andreas Beck. Blind. Oder wie sie es ausdrückt: «Eifach dreist, fräch, muetig.» Sie war 55 Jahre alt.