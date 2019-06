Es gibt Menschen, die sich einen Beruf erfinden. Mats Staub ist einer von ihnen. Der 47-jährige Berner sammelt seit zehn Jahren Geschichten, die ihm wildfremde Menschen erzählen. Zum Beispiel zum Thema Grosseltern. Oder zur Frage, was die zehn wichtigsten Erlebnisse im Leben waren. Oder er will wissen, was seine Gesprächspartner gemacht haben, als sie 21 Jahre alt waren. Aus den Ton- und Videodokumenten kreiert er Installationen, die er in Theaterhäusern oder Museen zeigt. Dort zerbricht man sich jeweils den Kopf darüber, ob ein Theater- oder Filmemacher oder ein Künstler angekündigt werden soll.

«Ich selbst bezeichne mich gerne als Zuhörer», sagt Staub vor der Generalprobe zu seinem neusten Projekt, dessen Uraufführung sich die Kaserne gesichert hat. Danach geht die Installation auf Tour: Hannover, Edinburgh, Paris, Manchester, München, Madrid, Frankfurt. Im September zeigt er fünf seiner Arbeiten im Centre Culturel Suisse in Paris.

Was 2009 mit dem Grosseltern-Projekt als kleines Einzelunternehmen startete, ist zu einer veritablen Unternehmung mit einem festen Team ausgewachsen. Über tausend Geschichten zu unterschiedlichen Themen hat Staub mittlerweile in seinem Archiv, für dessen Präsentation er immer wieder neue Formen entwickelt. Der Mann, geboren im bernischen Murg, heute von Stadt zu Stadt ziehend, hat einen langen Atem und Geduld. Er arbeitet langsam, aber präzise an seinen Formaten, die sich meist als Langzeitprojekte über Jahre hinziehen.