Den Medienschaffenden wird weiterhin geschmeichelt, denn besonders Internet-Publizität zählt für die Marken im Zeitalter des Online-Handels so viel wie traditionelle Händlerkontakte. International soll die Präsenz mit Pop-Up-Events gestärkt werden, das ganze Jahr hindurch soll in der Industrie Baselworld-Stimmung herrschen. Dafür sorgen zudem Apps, Bots, Virtual Reality, also so ziemlich alles, was der digitale Markt zu bieten hat.

Und tatsächlich: Rabatte für die Industrie

Denn das eigentliche Kerngeschäft besteht ohnehin nicht mehr aus dem einst äusserst lukrativen Vermieten von Standflächen. Auch hier kommt die Messe einer Forderung der Branche nach und will künftig Rabatte im zweistelligen Prozentbereich auf die Flächenmiete vergeben, wie Loris-Melikoff sagte.

Entsprechend muss die Baselworld nun neue Umsatzkanäle anzapfen. Das will die Baselworld nun in Bereichen tun, wo die Margen noch möglichst hoch sind. Der neue Direktor erwähnte dahingehend den Dienstleistungsbereich und Aktivitäten bei der Digitalisierung. Zu den Details neuer Einnahmequellen äusserte sich Loris-Melikoff nicht, er erwähnte aber, dass die MCH Group nun selbst verstärkt im Standbau tätig werden will, damit sich einige Aussteller nur noch einmieten müssen. Das soll mit der eigenen Firma Expomobilia passieren, aber auch in Zusammenarbeit mit hochklassigen Standbauern aus dem europäischen Raum.