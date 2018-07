Die aktuelle Debatte um das Zölibat in der katholischen Kirche verfolgt Vettiger genau. Vergangene Woche machte die «Südostschweiz» publik, wie Pfarrer Marcel Köhle am Ende eines Gottesdienstes vor seine Gemeinde trat und verkündete: Er habe sich verliebt. Sieben Jahre hat der junge Pfarrer die Bündner Gemeinde Brigels begleitet, jetzt reicht er seine Demission ein. Vettiger kann ihm nachfühlen, es sei keine einfache Situation. Zumal Köhle andere Bedingungen antrifft wie damals Vettiger in den späten 70er-Jahren. «Damals stand dem Bistum Basel Bischof Hänggi vor», erzählt er. «Er hat mich sehr offen und wohlwollend aufgenommen.»

Mitunter ein schmerzvoller Prozess

Vettiger war nicht nur Pfarrer, er arbeitete auch als Religionslehrer im Aargau. «Dieses Amt durfte ich behalten. Hänggi wollte mich nicht verlieren.» Später verliess er die Kirche aus eigenen Stücken, arbeitete in Kolumbien – und wurde im Alter von 55 Jahren sogar in den Dienst der Kirche zurückbeordert. «Die Kirche hat mich regelrecht dazu gedrängt, Gemeindeleiter der Stadt Luzern zu werden.»

Ganz so wird es für Köhle nicht ablaufen, das zeichnet sich bereits jetzt ab. Die Reaktion von Bischof Vitus Huonder dürfte wesentlich frostiger ausgefallen sein, als jene damals von Hänggi. So zumindest liest sich die wenig später veröffentlichte Medienmitteilung: Der Bischof von Chur habe «mit sofortiger Wirkung» die Demission angenommen. In der Folge hat der Bischof zu einem Gespräch eingeladen. «Aufgrund persönlicher Umstände, die das Bistum nicht kommentiert, kann Marcel Köhle unter den gegebenen Umständen nicht länger als Priester wirken.» Über eine weitere Anstellung verliert Huonder kein Wort.