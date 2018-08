Schon im Frühling galten die Finaltage der Swiss Indoors in Basel (20.-28. Oktober) offiziell als ausverkauft. Am Montag kommen ab 9 Uhr im Vorverkauf (auf www.swissindoorsbasel.ch und bei Ticketcorner) nochmals für alle Spieltage 637 Tickets in den Verkauf, weil im Rahmen des Neubaus der St. Jakobshalle das Brandschutz-Inspektorat ein grösseres Fassungsvermögen abgenommen hat.

Zudem konnten dank des Neubaus bisherige Sperrzonen für Fluchtwege aufgelöst werden.

Für die Swiss Indoors sind mit Roger Federer, Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro und Marin Cilic die aktuellen Nummern 2, 3, 4 und 7 der Welt angemeldet. (bz/sda)