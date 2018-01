Was ist passiert?

Am Dienstagnachmittag ist ein Sportflugzeug der Basler Flugschule mit einem Rettungshelikopter der Deutschen Rettungsflugwacht zusammengestossen. Ein Zeuge sagte aus, dass das Sportflugzeug aus den Wolken in den Helikopter flog. Zeugen beobachteten eine Explosion am Himmel, teilt die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.