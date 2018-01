Beim Zusammenstoss eines Kleinflugzeugs der Flugschule Basel mit einem Rettungshelikopter in Baden-Württemberg gab es am Dienstag vier Tote. Die bz erreicht den Chef der Basler Flugschule, Dieter Spichtin, am Telefon.

Spichtin erklärt, dass es sich bei den beiden Insassen des Kleinflugzeugs, einer Piper PA-28, um einen pensionierten ehemaligen Linienpiloten und seinen jüngeren Flugschüler handelt. Laut deutscher Polizei und Staatsanwaltschaft sind die beiden Schweizer 61 beziehungsweise 48 Jahre alt.

Spichtin weist darauf hin, dass beide Piloten in Besitz einer gültigen Pilotenlizenz waren. Der Schüler ist geflogen, der Lehrer fungierte als Co-Pilot. Doch heutzutage können beide Piloten jederzeit das Flugzeug steuern.