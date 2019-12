Buchhandel kehrt in die Gewinnzone zurück, Orell-Füssli-Vertriebsleiterin: «Wir konnten viel von Amazon lernen»

Dafür haben Sie 2018 von den Räumen des einst grössten Buchladens der Schweiz in eine kleinere Filiale in der Freien Strasse gewechselt...

Am Anfang mussten wir uns schon umgewöhnen. Man muss aber auch sehen, dass sich auf so einer grossen Fläche sehr viele Titel befinden, die man gar nicht verkaufen kann. Wir fokussieren uns jetzt vielmehr darauf, was der Kunde sucht und was er will. Dazu gehört auch, mit dem Angebot zu inspirieren und nicht allein mit der Masse. Wir haben in Basel aber immer noch rund 200000 Buchtitel an Lager. Dazu können wir online innert kürzester Zeit über 11 Millionen Titel verfügen.

Wenn der Kunde im Zentrum steht: Was lesen die Baslerinnen und Basler?

Das schwankt saisonal, auf die Weihnachtszeit hin sind natürlich Kinder- und Jugendbücher elementar, dazu Geschenke für Gotti, Götti, Oma und Opa. Die Jugendbuchabteilung zum Beispiel wächst extrem, obwohl es heisst, die Jugendlichen würden kaum mehr Bücher lesen. Es gibt also einen Gegentrend. Das Jugendbuch ist zudem ein Bereich, das in Basel sehr geschätzt wird. Aber wir sind ja schliesslich auch eine Familienbuchhandlung.

Unterscheiden wir uns da von den Zürchern?

Das kommt sehr auf den Standort an. Lokal können die Unterschiede gross sein. An der Zürcher Europaallee zum Beispiel verkaufen wir kaum Jugendbücher, dafür sind fremdsprachige Titel sehr gefragt. Das hängt stets von den Kunden und der Zielgruppe ab.

Ihre Zukunftsformel heisst also: Gezielte Bewirtschaftung einzelner Verkaufsstandorte, der Zielgruppensegmente sowie des Online-Shops?

Absolut. Das Tüpfelchen auf dem i ist aber unser Personal, das wirklich lokal ist, die Bedürfnisse der Kunden kennt, das Sortiment selbst aufbaut und pflegt. Damit können wir tatsächlich stets anbieten, was der Kunde nachfragt. Die meisten Titel sind innert 24 Stunden verfügbar, das heisst, wir können ein Sortiment sehr schnell anpassen oder ausbauen.

Als Jeff Bezos 1994 Amazon gründete, entschied er sich für Bücher, weil sie am einfachsten zu handeln waren und hohe Nachfrage bestand. Seither hat amazon.com den ganzen Handel umgepflügt. Was spüren Sie davon 25 Jahre später noch?

Die grossen Online-Händler wird man immer spüren. Wir können unheimlich viel davon lernen: Was Amazon aus dem ursprünglichen Buchversand mit innovativen Geschäftsmodellen gemacht hat, ist beeindruckend und bewundernswert, besonders, was Services und Dienstleistungen angeht.

Wie konsumieren Sie selbst mittlerweile Lektüre?

Ich muss gestehen, dass ich Nachrichten und Zeitungen digital lese, da habe ich auch meine Abos. Bücherlesen ist für mich aber Entspannung. Am liebsten auf dem Sofa und gerne querbeet: Mal ein Krimi, mal ein Thriller, aber auch ein etwas schnulziger Roman oder Historisches, Empfehlungen von unseren Buchhändlern. Mein Buchvorrat steigt und steigt aber zurzeit, ich habe sicher gerade etwa 40 Bücher daheim, die ich dringend lesen sollte.