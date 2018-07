Am Samstag, kurz vor 07.00 Uhr, kam es in der Kleinhüningerstrasse zu einem Fahrzeugbrand. Personen wurden keine verletzt, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.



Ein Passant alarmierte die Polizei, als er feststellte, dass ein parkiertes Fahrzeug brannte. Kurze Zeit später war die Berufsfeuerwehr vor Ort und konnte den Brand löschen. Das Auto, ein BMW, wurde ein Raub der Flammen. Ein angrenzendes Fahrzeug wurde beschädigt.



Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. (mgt)