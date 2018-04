Jetzt ist es offiziell: Tamedia übernimmt die «Basler Zeitung» (BaZ). Christoph Blocher hat die Tageszeitung an den Zürcher Medienkonzern verkauft.

Der Zürcher Medienkonzern Tamedia und der Politiker Christoph Blocher sind sich handelseinig geworden: Blocher reicht die "Basler Zeitung" ("BaZ") an Tamedia weiter; im Gegenzug überlässt der Medienkonzern dem Politiker das "Tagblatt der Stadt Zürich" und weitere Lokalblätter.

"Tamedia übernimmt die 'BaZ'", liess der Zürcher Medienkonzern am Mittwoch die Öffentlichkeit wissen. Damit schreitet Tamedia in der Umsetzung der eigenen Strategie weiter fort. "Die Einbindung der 'Basler Zeitung' in das Netzwerk von Tamedia wird eine starke Regionalredaktion ermöglichen", heisst es in der Mitteilung von Tamedia.