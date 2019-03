Die unbekannte Täterschaft bietet gemäss den Angaben A-Post-Marken mit dem Luzerner Bahnhof als Motiv an, die «hohe Ähnlichkeit mit echten Briefmarken» aufweisen. Laut einem Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft sehen die nachgemachten Marken «phänomenal» gut aus.

Diese Betrugsmasche sei im Rahmen eines Verfahrens der BaslerWirtschaftsabteilung sowie dank Hinweisen der Zürcher Kantonspolizei aufgeflogen, hiess es weiter. Gemäss dem Sprecher ging es bei jenem anderen Fall um Scheinfirmen und diverse Betrügereien.

Die Briefmarken-Betrüger riefen kleinere Firmen oder Stiftungen an und böten «grosszügige Rabatte» beim Bezug grösserer Stückzahlen an. Der Sprecher erklärte sich die Nachfrage nach solchen verdächtigen Angeboten mit Gier – aktuelle echte Wertzeichen seien nicht einfach so mit Preisnachlass erhältlich.

Betrügerische Anrufe

Die betrügerischen Anrufe kommen laut Communiqué von Callcentern oder Scheinfirmen. Diese werden teilweise eigens gegründet und nach einer Geldüberweisung gleich wieder gelöscht; teilweise bestünden sie nur als Internetseite, wie der Sprecher weiter sagte.

Die Basler Behörden suchen nun weitere Geschädigte: Da man noch niemanden erwischt hat, laufe diese Masche wohl weiter. – Bei der Post und der Zürcher Kantonspolizei waren derweil keine weiteren Informationen erhältlich.