Die schreckliche Tat ereignete sich im März. Im Gotthelfquartier greift die 75-Jährige auf den Siebenjährigen Ilias an und sticht ihm mit einem Messer in den Hals. Kurz danach meldet sie sich bei der Polizei und gesteht die Tat. Die Frau wurde noch am gleichen Tag von der Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt. Nach drei Monaten verlängerte das zuständige Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft bis am 1. November.

Das Basler Appellationsgericht wies die Beschwerde der 75-Jährigen gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft ab. Es begründete seinen Entscheid mit dem Risiko einer weiteren Tat, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervor geht.