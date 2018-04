Wild gestikulierend schimpfte Christoph Blocher (78) auf «Teleblocher», es sei eine «Zeitungsente», was die «Schweiz am Wochenende» zuvor berichtet hatte: Der SVP-Politiker und Unternehmer verkaufe die «Basler Zeitung» dem Zürcher Tamedia-Konzern und übernehme von ihm im Gegenzug die Mehrheit am «Tagblatt der Stadt Zürich».

Blocher bestätigte in der Sendung vom 15. März zwar Verhandlungen, doch diese seien alle ergebnislos geblieben. Er verbreitete damit offenkundig eine Falschmeldung. Denn am Mittwochmorgen haben Blocher und Tamedia-Verleger Pietro Supino an einer Medienkonferenz in Basel genau jenen Deal verkündet, den die «Schweiz am Wochenende» angekündigt hatte. Stimmt die Wettbewerbskommission zu, findet der Tauschhandel statt und die «Basler Zeitung» wird mit abgespeckter Redaktion in den Tamedia-Verbund eingegliedert.