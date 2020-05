Basler Pandemie-Experte Marcel Tanner: «Wir dürfen uns jetzt nicht einschliessen»

Was sicher nicht angezeigt ist, ist sich nun einzuschliessen, aus Angst vor einer zweiten Welle. Es gibt klare Verhaltensmassnahmen, die uns eben ermöglichen, dass wir uns viel freier bewegen können als etwa in Frankreich, wo zur Ausgangssperre gegriffen wurde.

Keinesfalls. Wir wussten ja nicht, wie die Übertragung zu uns kommt. Selbst bei Einhalten aller Abstands- und Hygieneregeln und gar einer Schutzmaskenpflicht für Kranke wäre eine Durchsetzung dieser Massnahmen extrem schwierig. Wir haben Zehntausende von Grenzgängern allein in dieser Region, so viele Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Da ist ein umfassend kontrollierter Umgang eigentlich gar nicht möglich.

Wir müssen wohl feststellen, dass wir nicht ausreichend vorbereitet gewesen waren und auch früher eine wissenschaftliche Begleitgruppe hätten einsetzen können. Das ist aber nicht als Fehler anzusehen, sondern als Erkenntnis. Denn all diese Massnahmen, die wir getroffen haben, haben uns nun in eine Lage gebracht, in der wir die Situation handhaben können. Und das ist sehr gut.

Marcel Tanner: Sicher. Weil das Gefühl entsteht, immer über dasselbe zu reden. Umgekehrt ist es aber auch so: Wir müssen darüber reden! Denn nur so kann das Gefühl entstehen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, aus dieser Situation wieder herauszufinden. Wir können nicht aus so einem Lockdown ausbrechen, ohne dass wir alle zusammen einen Ausweg sehen. Auch wenn es einem ein bisschen viel werden kann.

Solle man dann nicht einfach weiterhin an einem rigiden Lockdown festhalten?

Nein. Natürlich wird es weitere Fälle geben. Wir werden aber sehen, dass die Infektionen nicht überall in der Schweiz gleichmässig auftreten; sich aber an bestimmten Orten häufen. Wir werden in der Schweiz, aber auch in ganz Europa Clusters erkennen können, wenn man die Ansteckungskette in Echtzeit verfolgt und damit einzelne Massnahmen treffen kann. Dafür brauchen wir aber ein Sentinella-System, das die Echtzeitverfolgung bis ins Lokale zulässt.

Geht das gut?

Ja, da bin ich ziemlich sicher. Wir werden Hotspots haben, wo wir regional und lokal handeln können. Dann braucht es auch keinen generellen Lockdown mehr. Das will auch niemand. Sobald wir in einen Zyklus mit kompletten Lockdowns kommen, wird die Situation fatal. Dann wird zuerst die Gesellschaft auseinanderbrechen und damit auch die Wirtschaft.

Und die Angst, dass wir auf einen Überwachungsstaat unter dem Mantel des Gesundheitsschutzes zugehen?

Nein, gar nicht. Nehmen Restaurants Telefonnummern auf, ist das vergleichbar mit den Passagierlisten eines Flugzeugs. Klar ist: Wir müssen testen, Kontakte verfolgen und Quarantäne verordnen. Diese Kette zur Virusbekämpfung muss vollständig sein. Die App, die man dafür einführen will, hinterlässt keine Daten in einer zentralen Datenbank. Deshalb stellt die Schweiz die Entwicklung selbst sicher, damit wir nicht auf Drittanbieter angewiesen sind, die irgendwo Daten sammeln. Die Nutzung der App ist freiwillig. Muss man die Kontaktverfolgung ohne App ganz traditionell machen, dann wird telefoniert.

Seit Anfang dieser Woche sind die Restaurants wieder geöffnet. Gehen Sie hin?

Ja, sicher! Auch wenn ich zur Risikogruppe gehöre. Eben gerade um aufzuzeigen, dass es geht – wohlverstanden die grundlegenden Schutzmassnahmen beachtend. Müsste ich in die Schule gehen, würde ich auch das tun. Es geht darum zu zeigen, dass wir nun in eine neue Normalität aufbrechen. Da müssen wir alle mitmachen.

Angesichts der Lage: Könnte man 2021 eine Basler Fasnacht durchführen lassen?

Man kann angesichts der Lage nicht im Mai 2020 pauschal sagen, dass sie stattfinden wird oder nicht. Ich würde aber sagen, es wird eine Form der Basler Fasnacht 2021 geben. Wir müssen jetzt vorsichtig verfolgen, wie diese Öffnung gelebt wird. Hält man sich an die Konzepte, ist man zuversichtlich und positiv, dann wird man wieder an Konzerte, an Fussballspiele, an eine Fasnacht gehen können. Entscheidend ist, dass wir nun diszipliniert, aber mit Freude diese Öffnung leben.