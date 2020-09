Back in Black: Die Kunsthalle-Rückwand kehrt zurück

Schmiedeeiserne Lettern, lose Wörter. «Trust» steht auf der Mauer, «Real» oder «Empire». Wessen Reich? Sicher nicht das himmlische, das die benachbarte Elisabethenkirche für sich beansprucht. Judith Kakon, welche die Kunsthalle-Rückwand neu gestaltet hat, klärt auf: «Es handelt sich um Begriffe aus dem Jargon der Immobilienbranche, die ich zerlegt habe.» Die 1988 in ­Basel geborene Künstlerin, die in Jerusalem und New York Fotografie studierte, kennt diesen Winkel gut: Ihren ersten Job hatte sie am Theater Basel.

«Als ich von der Kunsthalle den Auftrag bekam, spürte ich ein grosses Verantwortungsgefühl», sagt Kakon. «Immerhin müssen sich die Leute meine Installation ein Jahr lang anschauen.» Deshalb stellt sie Fragen in den öffentlichen Raum, die diesen definieren und beschränken: Wo hört die Allmend auf, wo fängt das Privateigentum an? Auf der Demarkationslinie zwischen den beiden Kategorien fand sie das Rohmaterial für ihre Schriftzüge: kunstvoll verdrehte Eisenstangen, wie man sie auch von den Zäunen der Basler Herrschaftshäuser kennt.